Ayvalık Tiyatro Festivali’nde Eskişehir Sui Generis Tiyatro oyunuyla beğeni topladı

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Eskişehir Sui Generis Tiyatro, Ayvalık Tiyatro Festivali’nde "Dönemeç" adlı oyun ile izleyicilerden tam not aldı.

Ayvalık Sanat Derneği ile Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 11’cisi düzenlenen festivale katılan Eskişehir Sui Generis Tiyatro, Dönemeç adlı oyununu seyirciyle buluşturdu. Tiyatronun yeni sezon oyunu Ayvalık seyircisinden tam not aldı. Oyun sonunda Grup Koordinatörü Hüseyin Akçar, festival komitesine teşekkür ederek bir Atatürk portresi hediye etti. Sui Generis Tiyatro, önümüzdeki yıl yapılacak olan 12’nci Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali’ne de davet edildi.

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