Eskişehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Eskişehir Valiliği önünde resmi tören düzenlendi. Valilik meydanında düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda kutlamalar devam etti. Birçok gençlik ve spor kulübü üyesinin de bayraklarla katıldığı etkinlikte; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehirli sporcular protokol üyelerine çiçek verdi ve kutlamalar devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.