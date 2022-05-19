ESOGÜ uluslararası sıralamalarda yükselmeye devam ediyor Türk üniversiteleri arasında biyomedikal mühendisliğinde ESOGÜ lider

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu'nun yaptığı 2022 yılı değerlendirmelerinde "Best QuartileQ1" diliminde yer aldı.
SIR Yayın Değerlendirme Platformu tarafından yapılan 2022 yılı değerlendirmelerinde 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu başta olmak üzere toplam 8 bin 84 kurumun incelemeye alındığı sıralamada kurumların araştırma, inovasyon ve toplumsal etki göstergeleri değerlendirilerek bulundukları çeyrekler belirlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu değerlendirmeler neticesinde Best QuartileQ1 diliminde yer aldı. Rapora göre ESOGÜ, Türk üniversiteleri arasında Biyomedikal Mühendisliği alanında 1’inci, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında 4’üncü, Tarım ve Biyoloji Bilimleri alanında 5’inci, Çevre Bilimleri alanında 5’inci, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Görüntüleme alanında 9’uncu ve Sosyal Bilimler alanında 10’uncu sırada yer alarak, toplam 6 alanda ilk on içerisine girdi.
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