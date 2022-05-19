Tarihi bölgede 19 Mayıs yoğunluğu

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uygulanan resmi tatili fırsat bilen gençler, bayram coşkusunu tarihi Odunpazarı bölgesinde yaşadı.

Eskişehir’in en önemli turizm alanlarından biri olarak bilinen ve tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi'nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi tatil olması nedeniyle birçok okul grubunun akınına uğrayan bölgede, gençler bayramın tadını çıkardı. Eski mimari yapıların bulunduğu, farklı müzelerin yer aldığı ve çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı tarihi sokaklarda tatilin keyfini çıkarmak isteyen gençler, fotoğraf çekilip hediyelik eşya alışverişi yaptı. Öte yandan, kentte soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olmasının bayram coşkusunun yaşanmasına engel olmadığı görüldü.

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