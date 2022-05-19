Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de İ.A. adlı erkek çocuğu (15), 1 yıl önce babası Erkan A.'dan boşanan annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürürken, 3 komşuyu da yaralayıp, otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, İ.A.´nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta oturan Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı. Erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar´ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi´ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Bor´un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen´i (50) bilinmeyen nedenle vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap Bor´un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Çayır´ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olayın ardından İ.A.´nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Mahalleye çıkan mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-19 14:16:39
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