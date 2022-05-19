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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı (2)

DHA

Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı (2)


BABA VE OĞLU YAKALANDI
Eskişehir´de, annesi Serap Bor´u pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşuyu da yaralayan İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı mahalledeki farklı sokaklarda pompalı tüfekle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadeleri için emniyete götürüldü.
2 YIL ÖNCE EVDEN KAÇMIŞ
Annesini öldüren İ.A.´nın, 2 yıl önce Eylül ayında, Afyonkarahisar´ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde ailesine kızıp, evden kaçtığı ortaya çıktı. Köyde arama yapan jandarma ve AFAD ekiplerince 3 gün sonra boş evde bulunan İ.A.'nın, ailesine teslim edilirken, anne ve babasına kızarak evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-19 17:30:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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