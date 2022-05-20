Antika pazarındaki asırlık tekne çapaları görenlerin ilgisini çekiyor Antikacı Bayram Çağlayan: “İnsanlar değerini bilmeden hurdaya veriyorlar”

Eskişehir’de 30 yılı aşkın süredir antikacılık yapan Bayram Çağlayan tarafından antika pazarında sergilenen asırlık tekne çapaları görenlerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir’de antikacılık yapan 56 yaşındaki Bayram Çağlayan, her ayın ikinci haftasında kurulan antika pazarında tezgah açıyor. Tarihi ürünler sergileyen Çağlayan’ın tezgahındaki asırlık tekne çapaları, antika severlerden ilgi görüyor. Elinde 3 adet bulunan tekne çapalarından en eskisinin yaklaşık 120 yıllık olduğunu söyleyen Çağlayan, en yenisinin ise 1920’li yıllara ait olduğunu belirtti. Antika olarak sınıflandırılabilecek birçok ürünün kıymetinin bilinmediğine dikkat çeken Çağlayan, eline geçen eserlerin çoğunluğunu hurdaların arasından bulduğunu kaydetti.



“İnsanlar değerini bilmeden hurdaya veriyorlar”

Tezgahında sergilediği tekne çapalarının el dövmesi ürünler olduğunu ve nadir bulunduğunu aktaran Bayram Çağlayan şunları söyledi:

“Biz Türkiye’nin her yerini geziyoruz ve böyle eserler buluyoruz. Bu tür tarihi ve kültürel malzemeleri gün yüzüne çıkartmak, sonraki nesillere bırakmak için topluyoruz. Antikaların çoğunluğunu da hurdacılardan alıyoruz. İnsanlar değerini bilmeden hurdaya veriyorlar ya da gözden çıkarıyorlar. Bu elimizdeki çapaları da gezmeye gittiğim zaman buldum. Biz Eskişehirli olarak karasal bir bölgedeyiz. Anadolu’da deniz olmamasına rağmen bu çapaları buldum. Bunlar çok bulunmaz, nadir bulunan malzemeler. Bu çapalar tamamen el dövmesi ürünler. Şu anda bile bunu düşünerek yapmak mühendislik isteyen bir olay. Bildiğimiz kadarıyla küçük teknelere ait çapalar bunlar. 120130 yıllık olanı da var, en yenisi 1920’li yıllardan.”

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