Üniversite öğrencileri Uluslararası Kültür Günü’nde bir araya geldi Farklı kültürlerden öğrenciler Uluslararası Kültür Günü'nde bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi’nde her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Günü, pandeminin ardından yeniden düzenlendi.

Anadolu Üniversite’sinde her yıl Mayıs ayında çeşitli kültürlere sahip öğrenciler, Uluslararası Kültür Günü’nde bir araya gelerek kültürlerini birbirlerine tanıtıyor. Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü’nün birlikte düzenlediği etkinlik geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Pandeminin ardından ilk kez düzenlenen etkinlikte stantlarda duran öğrenciler yöresel kıyafetlerini giyip, şarkılar eşliğinde danslar ederken, etkinliğe katılanlara hem ülkelerini tanıtıp, hem de keyifli anlar yaşattılar. Etkinlikte Azerbaycan standında kendi kültürünü tanıtan öğrencilerden Ramazan Yusıfzada, “Uluslararası Kültür Günü etkinliği her yıl gerçekleşiyor ve biz de katılım gösteriyoruz. Burada toplanma amacımız farklı kültürlerden olan öğrencilerle bir araya gelerek birbirimize kültürümüzü tanıtmak. Burada kültürel giyimlerimizi, danslarımızı, sembollerimizi sergiliyoruz. Etkinlik geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti, pandemiden sonra ilk kez yapıldı. Burada bulunmaktan oldukça keyif alıyoruz. Azerbaycan’ı insanlara tanıtıyoruz ve oldukça ilgi görüyoruz. Bazıları vize alıp Azerbaycan’a gelmek istiyor. Mesela dün Bakü’den yeni sembollerimiz geldi ve çok beğenildiler. Para vererek satın almayı teklif olanları oldu ama satılık değiller tabii ki. Sabah 09.00’dan beri buradayım ve devamlı olarak insanlarla konuşuyoruz, o yüzden biraz yorucu elbette ama çok keyifli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.