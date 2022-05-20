Eskişehirli gençler tiyatro ile buluştu

Eskişehirli gençler; kültürün başkenti olan Eskişehir’in Tepebaşı Haller Sahnesi’nde oynanan ‘Tahta Pencere’ adlı tiyatro oyunu ilgi ve sevgi ile seyretti.

Özlem Boyacı ve Umut Bazlama’nın oynadığı tiyatro oyununda; karantina günlerinde yalnızsan’ insanların hüzünlü ve komik hikayesi anlatılıyor. Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sakine Çildir Çakmak, ‘’Pandemi sebebiyle iki yıldır tiyatro seyretmeyi özleyen gençlerimizi; ‘Tahta Pencere’ adlı tiyatro oyunu hem tiyatro ile hem de tiyatrocularla buluşturdu’’ dedi.

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