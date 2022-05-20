Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde annesini pompalı tüfek ile öldüren 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Evde bulunan 3 komşuyu da yaralayan İ.A., olay yerinden kaçmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli çocuk İ.A., azmettiricisi olduğu şüphelenilen babası Erkan A. ile birlikte Fevziçakmak Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan A. ve oğlu İ.A., bugün adliyeye sevk edildi. Annesini öldüren 15 yaşındaki İ.A., adliyeye otopark girişinden alındı.

Hayatını kaybeden anne Serap Bor’un yarın öğle vaktinde Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan Gündoğmuş Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Ayrıca olayın olduğu esnada ekmek yapmak için evde bulunan ve pompalı tüfek saçmalarıyla yaralanan komşular Ayşe A. (60), Döndü Ç. (61) ve Türkan Ç.’nin (50) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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