Bu sokakta çöpler duvara asılıyor Sokak aralarında çirkin görüntü Sokak hayvanları dağıtmasın diye çöpler duvara asıyorlar

Eskişehir'de bir sokakta yaşayan vatandaşlar, konteynır olmamasından dolayı çöp poşetlerini yüksekte olan direklere ve bina duvarlarına konulan çengellere asarken, bu yolu sokak hayvanlarının atıkları dağıtmamaları için seçtiklerini belirtiyorlar.

Odunpazarı'nin Deliklitaş mahallesinde vatandaşlar, sokaklarda çöp konteynırı olmamasının sıkıntısını yaşıyor. Özellikle Gülcemal Sokak üzerinde çöplerin toplanacağı bir yer olmadığı için vatandaşlar, çöp poşetleri için ilginç yollar deniyor. Sokağa atılan çöpler kedi ve köpekler tarafından dağıtılarak çevre kirliliğinin daha büyük boyutlara ulaşmasına yol açıyor. Bazıları atıklarını kaldırımlara, yol kenarlarına bırakırken, bazı vatandaşlar ise hayvanlar tarafından dağıtılmasını önlemek için çöp poşetlerini yüksek direklere ve bina duvarlarına koydukları çengellere asıyor. Görüntü kirliliğinin biraz olsun önüne geçmek isteyen vatandaşların ilginç olan bu yola başvurması dikkat çekiyor.

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