Sivrihisar’da okçuluk faaliyetleri geliştirilmeye çalışılıyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde geleneksel okçuluk sporu faaliyetlerini geliştirmek adına çalışmalar sürerken, bu amaçla kurulan Spor Kulübünün Başkanı Ercan Kara bazı ziyaretlerde bulundu.

Yeni Osmanlılar Evladı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Spor Kulübü, Sivrihisar ilçesinde geleneksel okçuluk sporunu geliştirmeye çalışıyor. Kulüp bazında üç yıldır federasyon ve özel turnuvalara profesyonel olarak katılan kulüp sporcuları, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmaya çalışıyor. Kulüp Başkanı Ercan Kara ilçedeki okçuluk faaliyetlerini geliştirebilmek adına Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret etti. Başkan Kara, geleneksel Türk okçuluğu hakkında bilgiler vererek, ilçe için yapılabilecek sosyal aktiviteler hakkında görüşmeler yaptı. Başkan Kara, her iki isme de günün hatırası olarak, "Okçunun hediyesi ok olur" diyerek, üstünde ok olan bir plaket hediye etti.

