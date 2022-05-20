Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı

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Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet Tepebaşı’nda ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği şüphesiyle yakalanan K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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