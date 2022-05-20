Eskişehir’de yakalanan kapkaççı tutuklandı

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Eskişehir’de polis ekiplerince yakalanan bir kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kurulan özel tim, Tepebaşı bölgesinde kapkaç yaptığı tespit edilen bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda yakalanan R.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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