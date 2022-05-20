Kick Boks Dünya Kupası’nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı

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İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’na katılan 3 Eskişehirli sporcu bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 1215 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı kupaya, Eskişehir ve Türkiye’yi temsil eden ERK Kick Boks Spor Kulübü sporcuları katıldı. Kupada sporculardan, Rabia Karagöz Büyükler kick layt dalında, Melis Mandıracı Fuul contak dalında, Ayşe Sude Kayar point contak dalında dünya üçüncüsü olurken, bronz madalya kazandılar.

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