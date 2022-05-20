Rektör Erdal, İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı İcra Kurulu Başkanlığı'na seçildi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 57 ülkenin üye olduğu İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU) İcra Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

İİT bünyesinde bulunan İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı 3´üncü genel kurulu Pakistan´ın başkenti İslamabad´da yapıldı. Allama İkbal Açık Üniversitesi'nin (AIOU) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'yi temsilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir katıldı. Genel kurulda ayrıca Malezya, Endonezya, Bangladeş, İran, Suriye, Tunus, Gabon, Çad ve diğer ülkelerdeki açık ve uzaktan öğretim veren üniversitelerden rektörler, rektör yardımcıları ve akademisyenler yer aldı.

Açılış seremonisinin ardından üye ülkelerin temsilcileri arasında yapılan oylama sonucu Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İİT bünyesindeki İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU) İcra Kurulu Başkanlığı'na oy birliğiyle seçildi. Endonezya, Gabon, Pakistan, Suriye ve İran'dan üniversite temsilcileri ise İcra Komitesi'nin seçilen diğer üyeleri oldu. İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı, İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Daimi Komitesi'nin (COMSTECH) desteği altında görev yapıyor. 57 üyesi bulunan ağ, ülkeler arasında akademik araştırma ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi, geçen yıl Kasım ayında CINVU 2. İcra Kurulu Toplantısı'na da ev sahipliği yaptı. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir

2022-05-20 16:19:44



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