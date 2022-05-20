Kalp pili kabloları çıkan hastaya ESOGÜ Hastanesi’nde müdahale

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Eskişehir’de ilk kez özel pil kablosu çıkarma cihazı kullanılarak başarılı bir işlem gerçekleştirildi.

Üç yıl önce başka bir merkezde kalp pili takılan 70 yaşındaki erkek hasta, pil kablolarının ciltten dışarı çıkması üzerine ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Üzerinde enfeksiyon olan ve kalp duvarına yapışık bulunan pil kabloları Eskişehir’de ilk kez özel pil kablosu çıkarma cihazı kullanılarak başarılı bir şekilde çıkarıldı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Ulus ile Arş. Gör. Dr. Halit Emre Yalvaç ve Arş. Gör. Dr. Fatih Enes Durmaz’dan oluşan ekip tarafından işlemi sorunsuz tamamlanan hasta sağlığına kavuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.