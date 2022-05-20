Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede (2)

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BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Eskişehir´de annesi Serap Bor´u pompalı tüfekle öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-

2022-05-20 20:45:49



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