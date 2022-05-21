Tilki ve köpek yavruları aynı yuvada büyüyorlar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir tarlada köpek ile tilki yavrularının bir arada olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Hacıillez mevkiinde, Adem Say'a ait tarlada, tilki ve köpek yavruları aynı yuvada bir arada büyüyorlar. Tarla sahibi Adem Say ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını ifade ederek, bugünlerde büyümeleri için yavruları beslediğini söyledi. Gören ve duyanların şaşırdığını belirten Say, "İnsanların aklı olduğu halde birbirine düşmanlık yaptığı dünyada, birbirine doğası gereği düşman olan bu hayvanların kardeşliği belki de bize bir işaret" dedi.

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