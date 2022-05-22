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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simülatör uçaklarla keyifli deneyim ziyaretçilerini bekliyor

İHA

Simülatör uçaklarla keyifli deneyim ziyaretçilerini bekliyor

Eskişehir’de bir alışveriş merkezinde simülatör uçaklarla ziyaretçiler uçuş deneyimi yaşayarak keyifli vakit geçiriyor.
Şehirdeki uğrak noktalarından biri olan Espark Alışveriş Merkezi'nde 21 Mayıs5 Haziran tarihleri arasında misafirlerin ziyaretine açık olacak olan uçak simülatör alanı, farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Farklı türdeki uçak ve helikopterlerin simülatörlerinin bulunduğu alana gelen misafirler, hem uçuş deneyimi kazanıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Teknolojinin sağladığı imkanların kullanıldığı simülatörlerle birleşen VR gözlükler, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

“Hepsinin farklı farklı tecrübeleri ve eğlenceleri var”
Simülatör uçakların yapımından ve kullanımından sorumlu Türkish Aero Genel Koordinatörü Emrah Ermiş, “Burada 4 ayrı simülatörümüz var. Bunlar F16, Cessna, taarruz helikopteri ve VR jet simülatörleridir. Hepsinin değişik görüntü sistemleri var. Bu cihazlara cinsiyet ayrımı ve yaş sınırı gözetmeksizin herkesin deneyimleyebilme şansını sunuyoruz. Hafta içi ya da hafta sonları insanlar gelip burada bu cihazları tecrübe edebilirler. F16 kokpitimiz birebir ölçeğe uygun yapılmıştır. Son yaklaşma ve iniş görevini icra ediyor arkadaşlarımız. Taarruz helikopterinde yine aynı şekilde silah sistemleriyle atış yapma imkânlarına sahipler. Cessna simülatörümüzde ise son yaklaşma ve iniş yapıyoruz. Kumandalar ve genel uçuş deneyimi hakkında eğitmen arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyorlar. VR jet simülatöründe ise tamamen VR gözlük kullanılarak uçuş yapılıyor. Hepsinin farklı farklı tecrübeleri ve eğlenceleri var” dedi.

“Yakından tanımak adına da çok güzel bir deneyim oldu”
Simülatör uçak deneyimi yaşayan 20 yaşındaki Fatma Yıldırım, “Bence çok eğlenceli, her yaşta insan aslında buraya gelip bunu deneyimlemeli. Zaten teknolojiyi de hayatımıza katmaya başlıyoruz. Biraz daha yakından tanımak adına da çok güzel bir deneyim oldu benim için, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Eskişehirlilerin de uçuşa ciddi derecede ilgisi var”
Farklı yaş grubundaki misafirlere hitap eden etkinlik hakkında konuşan Espark Alışveriş Merkezi yetkilisi Ecem Kaderoğlu Özdağ, “Türkiye’nin önemli havacılık üstlerinden bir tanesi Eskişehir’de ve Eskişehirlilerin de uçuşa ciddi derecede ilgisi var. Biz de ziyaretçilerimizi dört farklı simülasyon alanıyla böyle bir etkinlikte buluşturmak istedik. Bu etkinliğe 5 Haziran’a kadar ücretsiz olarak gelip katılabilirler. Çocuklarınızla ya da büyüklerinizle gelebilirsiniz, her kesime hitap eden bir etkinlik. Farklı ve özgün içeriklerle buluşturmak istiyoruz ziyaretçilerimizi. Tüm etkinliklerimizi de bu vesile ile organize ediyoruz. Şu anki de çok özel bir etkinlik, tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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