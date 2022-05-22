İhtiyaç sahipleri için 2 bin kıyafetle tezgah açtılar Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Gocuklu: “Biz burada dertlerimizi paylaşıyoruz”

Eskişehir’de Keşkülü Fukara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2 bin ihtiyaç fazlası kıyafet ve eşyayı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Keşkülü Fukara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, yılda iki kez düzenledikleri etkinlikle ihtiyaç sahibi bireylerin gereksinimlerini karşılıyor. Covid19 salgını nedeniyle etkinliklere ara veren sosyal yardım gönüllüleri, Tepebaşı ilçesindeki bir kültür merkezinde toplanan ihtiyaç fazlası kıyafetlerle tezgah açtı. Yaklaşık 2 bin kişilik kıyafetin bulunduğu etkinlikten ihtiyaç sahibi bireyler ve aileler yararlandı. Gönüllülerin boş vakitlerini başkalarına yardım etmek için harcadığını belirten Dernek Başkan Yardımcısı Erhan Gocuklu, diğer bireylerin dertleriyle dertlendiklerini ifade etti.



“Biz burada dertlerimizi paylaşıyoruz”

Dernek bünyesinde farklı meslek gruplarından çok sayıda gönüllü bulunduğunu aktaran Keşkülü Fukara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Gocuklu, “İhtiyaç sahibi ailelerimiz için her yıl 2 defa etkinlik düzenliyoruz. Bir yaz başı, bir kış başı. Pandemi nedeniyle biraz geciktik. İhtiyaç sahibi aileler için eşya ve kıyafet topluyoruz. Sosyal medya üzerinden eş, dost, aile yakınlarımıza bildiriyoruz. Onlar da ihtiyaç fazlası kıyafetlerini gönderiyorlar. Burada tasnif ediyoruz. Ailelerimiz de gelip seçerek buradan kıyafetlerini alıyorlar. Çocuk kıyafetleri, genç kıyafetleri ve yetişkinler için de kıyafetlerimiz var. Keşkülü Fukara Yardımlaşma Derneği tamamen gönüllülerden oluşan bir grup. Sadece insana değil, bu bir bina da olabilir sokak hayvanı da. İhtiyaç sahibi olan herkese, her şeye yardım etme üzerine kurulmuş bir derneğiz. Derneğimizde çok farklı kesimlerden üyelerimiz var. Hocalar, doktorlar, mühendisler, ev hanımları, öğrenciler boş vakitlerinde çarşıda oturmak yerine gelip burada insanlara destek vermeye çalışıyorlar. Yeri geliyor alışveriş kartı, yeri geliyor eşya, yeri geliyor kıyafet temin ediyoruz. Diğerkâm karşı taraftaki kişinin gamıyla, derdiyle dertlenen demek. Biz burada dertlerimizi paylaşıyoruz” dedi.

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