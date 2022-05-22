Eskişehirlilerin hafta sonu keyfi Hamamyolu Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Eskişehir’de hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Hamamyolu Caddesi'nde hem güneşli havayı değerlendirdi hem de ihtiyaçlarını giderdi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen Eskişehirliler, kendilerini adeta dışarı attı. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu Caddesi’nde yoğunluk oluştu. Pazar gününü dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, sıcak havayla birlikte alışveriş ihtiyaçlarını da giderdi. Bazıları ise cadde üzerinde bulunan oyun parkında çocuklarıyla güzel vakit geçirdi. Sıcaklığın 26 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde bazılarının ise güneşten bunalarak ağaçların gölgesinde vakit geçirdiği görüldü.

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