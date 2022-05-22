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Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı Kilosu 120 liradan satışa çıkan kirazın fiyatı 35 liraya kadar düştü

İHA

Yaz mevsiminin habercisi kiraz tezgahlarda yerini aldı Kilosu 120 liradan satışa çıkan kirazın fiyatı 35 liraya kadar düştü

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, hasadı yapılan mevsimin ilk kirazları da tezgahtaki yerini aldı.
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan kiraz geçen hafta kilosu 120 liradan satışa çıkarken, bollaşmasıyla birlikte fiyatı da 35 liraya kadar düştü. Sezonun ilk kirazları vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Eskişehir Taşbaşı bölgesinde tezgahında meyve satışı yapan Mustafa Yıldırım, geçen haftalarda sezonun ilk hasadı olduğu için kirazın yüksek fiyattan tezgaha çıktığını belirterek, “Erik ve kayısıdan sonra kiraz da Eskişehir tezgahlarına indi. Geçen hafta kilosu 120 lira olan kiraz, mevsiminin gelmesiyle 35 liraya kadar düştü. Sezonun ilk ürünlerinde fiyatlar sembolik diyebiliriz, daha sonradan oturuyor fiyatlar. Bu sene kirazda bolluk var, ilerleyen günlerde fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş diğer yaz meyvelerinin fiyatları da düşecek. Vatandaşlar yaz meyvelerine ilgi gösteriyor, bunlar vazgeçilmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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