Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibine ödül

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibine kentte düzenlenen bir festivalde plaket verildi.

Eskişehirli erkek kuaförü ve ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, kentte düzenlenen bir moda festivalinde ekibiyle birlikte yapmış olduğu sahne performansıyla misafirlerden tam not aldı. Etkinliğe Saloon HY adlı işletmesindeki ekibiyle birlikte katılan Yılmaz, plaket ve madalya kazandı. Etkinlikte birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına emekleri için teşekkürlerini sunan Hasan Hüseyin Yılmaz, gelecekte düzenlenecek olan yarışmalar ve etkinlikler için her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

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