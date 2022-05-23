İkiz kardeşlerin çifte mutluluğu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne başvuruda bulunarak dünya evine giren ikiz kardeşler Mekke ve Medine Canavar, düzenlenen nikâh töreninde mutluluğa birlikte ‘evet’ dedi.

Tepebaşı Belediyesi, dünya evine giren çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Belediyeye başvuruda bulunarak dünya evine giren ikiz kardeşler Mekke ve Medine Canavar, Burak Saraç ve Buğra Aktı ile evlendi. Nikâh töreninde konuşan Mekke ve Medine kardeşler, “Aynı gün doğduk, aynı mesleği yapıyoruz. Her şeyi birlikte yaptık. Beraber büyüdük, her anımızı birlikte yaşadık, şimdi aynı işi aynı mesleği yapıyoruz. Bugünü de böyle güzelleştirmek istedik ve nikâhımızın da aynı tarihte olmasını istedik” diye konuştu.

Çiftlerin nikâhını kıyan Tepebaşı Belediyesi nikâh memuru da aynı zamanda birbirlerinin nikâh şahidi olan Mekke ve Medine kardeşlere ve damatlar Burak Saraç ve Buğra Aktı’ya ömür boyu mutluluklar diledi.

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