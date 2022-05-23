“19'uncu Amatör Tiyatro Günleri” başladı

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen “19'uncu Amatör Tiyatro Günleri” Sinema Anadolu’da seyirciyle buluştu.

Tiyatro günlerinin açılış oyununu Anadolu Üniversitesi Yaşayan Tiyatro Topluluğu sahneledi. Federico Garcia Lorca’nın kaleme aldığı, “Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü” adlı oyun, üç genç âşığın Dona Rosita’yla evlenme yarışına girmelerini anlatıyor. Tiyatro Günleri'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tiyatro Kulübü Başkanı Hüseyin Yiğitcan Belet, “Tiyatro Kulübü olarak 2001 yılından beri her yıl düzenlediğimiz Amatör Tiyatro Günleri ile bugün de seyircimizin karşısındayız. 19'uncu Amatör Tiyatro Günleri’nde bizlere desteğini sunan üniversitemiz yönetimine ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Süleyman Kasal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Amatör Tiyatro Günleri’nde çeşitli üniversitelerin tiyatro topluluklarından 15 farklı oyun sahnelenecek. 29 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlikte, her oyunun ardından oyuncu ekibiyle bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

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