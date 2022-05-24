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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç sporcu Görkem yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

Genç sporcu Görkem yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
7 Mart 2022'de Ercan A., idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi servisi ile 26 ABH 156 plakalı otomobil, EskişehirAfyonkarahisar karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Taha Görkem Sarı tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Tıp fakültesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Türkiye Tekvando federasyonun sosyal medya hesabından ‘Acı Kaybımız’ diye duyurduğu paylaşımda, "Yaklaşık 2.5 ay önce gerçekleşen trafik kazasından ağır yaralı olarak kurtulan ve hastanede yaşam mücadelesi veren sporcumuz Taha Görkem Sarı’yı kaybettik. 7 Mart’ta Afyon'da gerçekleştirilen Okul Sporları İller Arası Taekwondo Gençler Grup Eleme Müsabakaları’na giderken geçirdikleri trafik kazası sonrasında Eskişehir Bölgesi Antrenörlerimizden Nadir Özsoy, kızı ve aynı zamanda milli sporcumuz Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan hayatını kaybetmiş, sporcumuz Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı. Genç sporcumuz Taha Görkem Sarı’nın yaklaşık 2.5 ay süren yaşam savaşını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sporcumuz Taha Görkem Sarı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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