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Çocukların yeni sosyalliği kick boks salonları oldu Çocuklar pandeminin etkisini azaltmasıyla kick boks salonlarını doldurdu

İHA

Çocukların yeni sosyalliği kick boks salonları oldu Çocuklar pandeminin etkisini azaltmasıyla kick boks salonlarını doldurdu

Eskişehir’de 2 yıldır pandeminin etkisiyle vakitlerini evde geçirmek zorunda kalan çocuklar, hem sosyalleşmek hem de spor aktivitesi olması adına kick boks kurslarına ilgi gösteriyor.
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli kick boksçu Seda Duygu Aygün Bayraktar, Eskişehir’de açtığı kursla her yaştan çocuğa boks eğitimi vererek çocukların hayatlarına dokunuyor. Şampiyon kick boksçu Bayraktar, 1999 yılından itibaren yüzlerce gence ve çocuğa eğitim vererek hayatlarına boks sporunun yer etmesini sağladı. Bayraktar, Eskişehir’de açtıkları boks kursuyla birlikte, birçok küçük ve orta yaşta çocuğun da boksla tanışmasına olanak sağlayarak çocukların boks sporuna olan ilgilisini arttırmaya devam ediyor. Küçük yaşta çocuklara spor eğitimi vermenin çok değerli ve paha biçilemez bir şey olduğunu belirten Aygün, pandemi sürecinde çocukların evde çok fazla vakit geçirmek zorunda kaldığını ve kick boks sayesinde hayatlarında yeni bir pencere açıldığını söyledi.

“Boks eğitimi, pandemiden sonra çok arttı”
23 yıldan bu yana çocuklar grubunu çalıştırdığını aktaran başarılı sporcu, birçok Avrupa ve dünya şampiyonu yetiştirdiğini dile getirdi. Hedefinin kendisi gibi nice çocuk yetiştirmek ve hayatlarını değiştirmek olduğunu dile getiren Bayraktar, “516 yaş grubuna antrenman yaptırıyorum. Daha sonrasında büyük yaşların seansına babam tarafından devam ettiriliyor. Boks eğitimi, özellikle pandemiden sonra çok arttı. Bildiğimiz gibi 2 sene boyunca çocuklar hapsoldu. Tabii ki şimdi el ve ayak koordinasyonları çok değişti. Sonuçta telefona ve bilgisayara bağımlılık arttı. O yüzden velilerimiz de gayet bilinçli şekilde çocuklarının hareket etmesi gerektiğini düşünerek, kick boks branşına yöneldiler. Kadın, erkek ve yaş fark etmeksizin, her bireyin mutlaka kendini koruması ve öz güvenini sağlaması açısından kick boks yapmasını tavsiye ederim. Velilerimiz de bu bilinçle hareket ettiler. Ağaç yaşken eğilir. Ben üç yaşında başladım. Bu yüzden aldığım yollar belli. Keşke herkes, benim annem ve babam gibi çocuklarını bu yaşta başlatsalar da onları daha fazla milli arenalarda görebilseler” dedi.

Aytüngömen: “Dünya şampiyonu olmak istiyorum”
11 yaşındaki Benin Aytüngömen, iki aydır kick boks yaptığını aktardı. Kick boksun, aile ve sosyal yaşantısına çok pozitif etkileri olduğunu belirten Aytüngömen, “Çok iyi gidiyor ve çok mutluyum. Buradan çok fazla şey öğrendim. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Kick boksu çok tavsiye ediyorum. Hem sosyalleşmemiz için hem de buradaki dövüş sporlarını öğrenmemiz için gerçekten çok iyi bir yer. Öğretmenimiz gibi ben de kick boks şampiyonalarına girmek istiyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Şimdilik hedeflerim bunlar” ifadelerini kullandı.

Başöz: “Kick boks yaptığımdan beri bir öz güvenim oluşmaya başladı”
Uzun zamandır kick boks yaptığını vurgulayan Ata Başöz, ileride çok başarılı bir sporcu ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Başöz, “Burada ilk önce antrenman ve ısınma yapıyoruz. Sonrasında maç yapıyoruz. İlk olarak kick boks yaptığımdan beri bir öz güvenim oluşmaya başladı. Dışarıda başıma bir şey geldiğinde, kendimi savunabileceğimi biliyorum. İkinci olarak spor bence çok önemli bir şey. Her insanın hayatında olması gerekiyor. Özellikle savunma sporları kesinlikle hayatımızda olmalı” cümlelerine yer verdi.
8 aydır kick boks sporuyla uğraşan Elif Defne Bektaş, kick boks yaparken kendisini iyi hissettiğine ve yaşıtlarının da kendisi gibi bu spora gelmesi gerektiğine değinerek, “Kick boks yapıyoruz. Tekme ve yumruk atmayı öğreniyoruz. Kendimizi de savunmayı öğreniyoruz. Birisi bana yumruk atmak ve zarar vermek istediğinde, ben de ona karşılık vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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