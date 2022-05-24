İnternet kullanımında psikolojik davranış ESOGÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Fatih Yılmaz: “Psikolojik iyi oluş insana olumlu yönüne işaret eden kavramlardan oluşur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnternet kullanımında psikolojik davranış ESOGÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Fatih Yılmaz: “Psikolojik iyi oluş insana olumlu yönüne işaret eden kavramlardan oluşur”

İHA

İnternet kullanımında psikolojik davranış ESOGÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Fatih Yılmaz: “Psikolojik iyi oluş insana olumlu yönüne işaret eden kavramlardan oluşur”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih Yılmaz, öznel iyi oluşun haz odaklı kullanıma, psikolojik iyi oluşun ise uzun vadeli mutluluk oluşturan kullanıma karşılık geldiğini söyleyerek sağlıklı internet kullanımının önemine dikkat çekti.
“İnternet bağımlıları gündelik sorumluluklarından kaçma davranışı gösterebilir”
İnternet bağımlılığı hakkında konuşmasını sürdüren Yılmaz, “Problemli internet kullanımına sahip bireyler; diğer bir deyişle internet bağımlıları internet kullanımı esnasında yaptıkları eylemden keyif almakta, gündelik yaşamın sorumluluklarından kaçma davranışı sergilemektedirler. O esnada pozitif duygulanımı artan, negatif duygulanımı azalan birey yaptığı eylemden bir doyum elde etmektedir. Ancak psikolojik sağlık açısından büyük resme bakmak gerekir. Şöyle bir örnek verelim: Bir gece boyunca oyun oynamış bir birey ya da geceden sabaha kadar bir dizinin bir sezonunu bitirmiş bir birey ertesi gün nasıl olmaktadır? Gündelik yaşamındaki sorumlulukları yerine getirebilmekte midir? Uyku ile nasıl başa çıkmaktadır? Erteleme davranışı mı sergilemektedir? Burada karşımıza iki farklı iyi oluş kavramı çıkıyor; bunlardan bir tanesi psikolojik iyi oluş, diğeri ise öznel iyi oluştur. Bireyin sağlıksız internet kullanımı esnasında yaptığı eylemden keyif alışı, gündelik yaşamındaki sorumluluklarından kaçışı öznel iyi oluşa işaret eder. Öznel iyi oluş dediğimiz şey bireyin mutluluğu, haz verici eylemi o anda tercih etmesidir. Fakat bunu yaparken yaşamındaki diğer sorumluluklardan kaçıyor kaçınıyor olabilir. Örneğin yetiştirmesi gereken bir ödev var. Bu ödevi yapmak yerine gece boyu oyun oynuyor, o esnada keyif alıyor fakat ertesi gün ödevi yapmış olmamanın gerçekliğiyle yüzleştiğinde duygu durumu olumsuz yöne dönüşüyor.”
“Psikolojik iyi oluş insana olumlu yönüne işaret eden kavramlardan oluşur”
“Psikolojik iyi oluş ise daha uzun vadedeki bireyin mutluluk ya da mutsuzluk düzeyi ile ilişkilendirilebilir” diyen Muhammet Fatih Yılmaz, “Psikolojik iyi oluş, bireyin gündelik yaşamdaki sorumluluklarını yerine getirmesi, yaşamının amacını bulması, yaşam amaçları doğrultusunda hareket etmesi, diğer bireylerle olumlu iletişimler kurması gibi çeşitli boyutlardan oluşan çatı bir kavramdır. Psikolojik iyi oluşun altı alt boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar yaşam amaçları, diğerleri ile olumlu ilişkiler, öz kabul, özerklik, çevresel hâkimiyet ve bireysel gelişimdir. Bu kavramlara baktığımızda hepsinin insan psikolojisinin ya da insan doğasının olumlu yönüne işaret eden kavramlar olduğunu görüyoruz” ifade etti.
“Farkındalık çok önemli”
İnternetin insan üzerindeki davranış değişiklikleri hakkında konuşmasını sürdüren Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
“İnterneti problemli bir şekilde kullanan bireylerin bu psikolojik iyi oluş boyutlarından biri ya da birkaç tanesinde zorlandığını ifade edebilmek mümkündür. Çünkü bu kavramlarda bireysel gelişim, bireyin kendi gelişimini devam ettirebilmesi, yaşam amaçları, yaşam amaçları doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirebilmesi, çevresindeki bireylerle olumlu ilişkiler kurabilmesi gibi gündelik yaşamındaki sorumlulukları, psikososyal gelişim açısından içinde bulunduğu gelişim döneminin gelişim ödevlerini yerine getirmesi gibi durumlar söz konusudur. Problemli internet kullanımına baktığımız zaman ise bireyin buradaki sorumluluklardan kaçması, kaçınması bunun yerine konfor alanından çıkmadan, kendini zorlamadan, kısa vadede haz verici, mutluluk verici eylemde bulunması söz konusudur. İnterneti problemli bir biçimde kullanan bireyler açısından internet kullanımı kısa vadede mutluluk verici, keyif verici bir eylem olsa da uzun vadede bireylerin psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen bir durum söz konusudur. Bu bireyler için aslında en önemli şey, içinde bulundukları internet kullanım davranışının onların psikolojik sağlıklarına olumsuz etkilerinin farkına varmaları olacaktır. Buradaki farkındalık çok önemlidir. Bunu fark ettikten sonra birey ancak kendi içinden gelerek, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için bir eylemde bulunmaya yönelecek ve dışarıdan bir etki ile bunu yapmaktansa, kendi içinden gelerek bu internet kullanım davranışını sağlıklı internet kullanımına dönüştürmesi en sağlıklı yol olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 yaralı
78 günlük yaşam mücadelesini kaybeden milli sporcu son yolculuğuna uğurlandı Ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER 78 günlük yaşam mücadelesini kaybeden milli sporcu ...
Sahte güneş gözlüklerine dikkat! Optik işletmecisi Oğulcan Sönmez: “Sahte güneş gözlükleri insan sağlığına zarar veriyor”
YEREL HABERLER Sahte güneş gözlüklerine dikkat! Optik işletmecisi ...
Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nden ‘Erasmus+ KA229 Projesi’
YEREL HABERLER Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nden ‘Erasmus+ ...
Çocukların yeni sosyalliği kick boks salonları oldu Çocuklar pandeminin etkisini azaltmasıyla kick boks salonlarını doldurdu
YEREL HABERLER Çocukların yeni sosyalliği kick boks salonları ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk: "Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinin yolları yapılmayarak cezalandırılmak mı isteniyor"
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'yol' tepkisi AK ...
Başkan Bozkurt’tan Muhtarlara teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Muhtarlara teşekkür ziyareti
Genç sporcu Görkem yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Genç sporcu Görkem yaşam mücadelesini kaybetti
Koronavirüsü hafif atlatanlarda en çok nefes darlığı şikayeti görülüyor
YEREL HABERLER Koronavirüsü hafif atlatanlarda en çok nefes darlığı ...
Öğrenciler “dijital dönüşüm” hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Öğrenciler “dijital dönüşüm” hakkında bilgilendirildi
“19'uncu Amatör Tiyatro Günleri” başladı
YEREL HABERLER “19'uncu Amatör Tiyatro Günleri” başladı
Gençlere modern Türk şiirinin dönüşümü anlatıldı
YEREL HABERLER Gençlere modern Türk şiirinin dönüşümü anlatıldı
İkiz kardeşlerin çifte mutluluğu
YEREL HABERLER İkiz kardeşlerin çifte mutluluğu
Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü
YEREL HABERLER Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından ...
Eskişehir´de mezarlık girişindeki 2 kapı çalındı
YEREL HABERLER Eskişehir´de mezarlık girişindeki 2 kapı çalındı
Dostluk Yardımlaşma Vakfı’ndan Başkan Ataç’a teşekkür
YEREL HABERLER Dostluk Yardımlaşma Vakfı’ndan Başkan Ataç’a teşekkür
Açık havada yoga keyfi
YEREL HABERLER Açık havada yoga keyfi
36 yıllık usta, gençleri işi öğrenmeleri için dükkana bekliyor Genç neslin görmezden geldiği meslekte iş yoğunluğu yaşanıyor Dikiş makinası tamircisi Salih Erçin: “Bu mesleğe halkın ihtiyacı var”
YEREL HABERLER 36 yıllık usta, gençleri işi öğrenmeleri için dükkana ...
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele ...
Eskişehir’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Polis ekiplerinden kaçakçılara ağır darbe
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Polis ...
60 yıllık okul arkadaşları buluştu TCDD Meslek Lisesi mezunları pilav gününde bir araya geldi Uzun yıllardır görüşmeyen arkadaşlar tekrar buluştu
YEREL HABERLER 60 yıllık okul arkadaşları buluştu TCDD Meslek Lisesi ...
Bu böcekleri görenler önce korkuyor sonra seviyor Çamurun böceğe dönüşüm hikayesi Porselen böcekler yoğun ilgi gördü Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pınar Altınçubuk: “Plastik sanata ve sanatçılara daha fazla değer verilmeli”
YEREL HABERLER Bu böcekleri görenler önce korkuyor sonra ...
Türk Halk Müziği Konseri ve Halk Oyunları Gösterisi yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Türk Halk Müziği Konseri ve Halk Oyunları Gösterisi ...
İnönü’de 4 bin kişi yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER İnönü’de 4 bin kişi yağmur duasına çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.