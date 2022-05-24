Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Eskişehir’de husumetlisi tarafından ayağından vurulan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Alanönü Mahallesi’nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ömer O. ve A.T. tramvay durağında karşılaştı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre tramvay durağındayken bir anda silah çıkartan A.T., Ömer O.’ya ateş etti. Yaşanan paniğin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Ömer O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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