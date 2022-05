TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin'e ödül

Eskişehir Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ödüle layık görüldü.

Eskişehir Sivil ve Sosyal Yaşam Derneği'nin ‘Dayanışma Yemeği ve Ödül Töreni’ gerçekleşti. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de ödül alan isimler arasında yer aldı. TÜGİAD Eskişehir Şubesi Yönetimi'nden Özgür Tekgöz, Ali Önal ve Onur Çelik ile birlikte törene katılan Serkan Can Zengin, hem şahsı hem de TÜGİAD Eskişehir Şubesi olarak Eskişehir'in gelişimine katkı sunmaya, Eskişehir'e değer katmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.