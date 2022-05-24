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Açık Hava Heykel Müzesi ve Seyir Terası’na yoğun ilgi

İHA

Açık Hava Heykel Müzesi ve Seyir Terası’na yoğun ilgi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Açık Hava Heykel Müzesi ile Seyir Terası ve Saat Kulesi yoğun ilgi görüyor.
Türkiye’de ilk ve tek olan müzede, Sivrihisarlı Metin Yurdanur tarafından hazırlanan heykeller sergileniyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından müze haline getirilen Açık Hava Heykel Müzesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası’nın oluşturulduğu manzarada ise vatandaşlar keyifli dakikalar geçirerek ilçenin tamamını görebiliyor. Vatandaşlar bu alanlarda keyifli vakit geçirme imkânına sahip oluyor.

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