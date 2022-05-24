Eskişehir’de Azerbaycan “kültür” buluşması Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov: “Burada abi ya da küçük kardeş yok, burada ikiz kan kardeş var”

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’un katılımıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde 'Bir Millet İki Devlet' etkinliği düzenlendi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’un Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Resim Sergisi’nin açılışını yapmasıyla başladı. Daha sonra Büyükelçi Mammadov, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, ESOGÜ Rektörü Dr. Kemal Şenocak ve misafirler sergide yer alan resimleri incelediler.



“44 günlük savaşta 84 milyonluk Türkiye’nin gözüne uyku girmedi”

Etkinliğin açılışında konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov dünyada birbirine bu kadar bağlı olan iki devletin olmadığını söyleyerek iki ülke arasındaki ilişkinin sadece ekonomik olmadığını belirtti. Savaşta Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu aktaran Mammadov, “Sadece ekonomik değil halkaların sevgisi üzerine kurulmuş, devlet başkanlarımızın arkadaşlığı ve kardeşliği milletimizin kan kardeşliği, şerefli ve tarih kültürümüz ortak. Burada abi ya da küçük kardeş yok. Burada ikiz kan kardeş var, 44 günlük savaşta bunu gösterdi. 44 gün Azerbaycan ordusu kan döküp, can verip, toprakları azat ettiği müddette 84 milyonluk Türkiye’nin gözüne uyku girmedi. Azerbaycan bayraklarını kaldırdı göklere ve zafer gelene kadar onları aşağıya salmadı” dedi.



“Azerbaycan ve Türkiye devletinin bir arada olması çok önemli”

Bu tür etkinliklerin Azerbaycan’ın tanıtımıyla ilgili çok önemli olduğunu söyleyen Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa ise, “Azerbaycan ve Türkiye devletinin bir arada olması, geleceğin projelerini verilmesi çok önemli. Türk devletlerinin bütün Avrupa konseyinde İslam birliği teşkilatında ve başka önemli kuruluşlarda birbirine destek veren konumda olmasına kimse 40 yıl önce bu kadar ilerleyebileceğini düşünmezdi” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin devletler arasındaki ilişkilerin çok üzerinde olduğunu söyleyen ESOGÜ Rektörü Dr. Kemal Şenocak, “Bizim aramızdaki ilişki bir çıkar ilişkisi değil kardeşler arası ilişkidir. Aynı inanca mensup ortak tarihi paylaşan kederde ve sevinçte birlikte olan iki devlettir” dedi.

Konuşmalardan sonra, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi verdiği konserle gelen misafirlere Azeri müziği dinletisi sundu. Ardından, HAZAR Azerbaycan Halk Dansları ve Sanat Topluluğun gösterisiyle etkinlik sona erdi.

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