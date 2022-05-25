Silahla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir’de üzerlerinde ve araçlarında çok sayıda silah ile silah uzantısı ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen suç önleme faaliyetleri çerçevesinde, durumundan şüphelenilen şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 32 fişek, 12 pompalı tüfek kartuşu, 50 kurusıkı fişek, 1 pala, 1 sallama ve 1 kelebek olarak tabir edilen kesici aletler geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler M.K., A.A., S.Y., Y.E., G.A., O.B., F.U., İ.T. ve C.D. hakkında ele geçirilen suç aletleriyle ilgili sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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