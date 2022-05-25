Çocuklar Türk mutfağını okulda öğreniyor Yöresel lezzetler öğrencilere erken yaşta gösteriliyor Profesyonel aşçı Murat Demirkıran: “Biz dünya mutfağını arayacağımıza, bence onlar bizi arasınlar”

Eskişehir'de bir okulda Türk mutfağına özgü yemekler hazırlanarak öğrencilerin yöresel lezzetleri öğrenmeleri sağlanıyor.

Türkiye genelinde 2127 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenerek, yöresel lezzetler meraklıları için hazırlanıyor. Çağfen Koleji’nde haftanın 2 günü özel olarak hazırlanan Türk mutfağına özgü olan yemekler, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla her gün pişiriliyor. Uygulanan yöntem ile öğrencilerin Türk lezzetlerini öğrenmeleri hedefleniyor. Çağfen Koleji’nde çalışan 30 yıllık profesyonel aşçı Murat Demirkıran, yöresel lezzetlerin küçük yaştan itibaren çocuklara öğretilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.



“Çocuklara elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz”

Türk mutfağında bulunan yemeklerden bahseden aşçı Murat Demirkıran, “Türk Mutfağı Haftası’nı uyguluyoruz. Türk Mutfağı Haftası olmasa bile okulumuzda haftada 2 gün Türk mutfağımız zaten var. Pazartesi ve çarşamba günleri yemeklerimizi Türk mutfağı olarak yapıyoruz. Kendi mutfağımızı dünyadaki hiçbir lezzete değişmem. Bizim mutfağımız kültürel, anlam, tat ve lezzet olarak apayrı. Dışarıdan gelen insanlar dahi Türkiye’de yedikleri yemekleri, yurt dışına gittikleri zaman ballandırarak anlatıyorlar. Bizim yemek kültürümüz çok farklı. Biz her şeyiyle mükemmel bir ülkeyiz ve mükemmel bir lezzete sahibiz. Türk mutfağında; kuru fasulye, Osmanlı Kebabı, Şehzade Kebabı, türlü ve taze fasulye gibi yiyecekler çıkartıyoruz. Biz burada çocuklara elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz” dedi.



“Türk mutfağı dediğimiz zaman apayrı bir yer teşkil ediyor””

Yurt dışından gelenler için dünya mutfağından ürünler hazırlamak yerine yöresel ürünlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Demirkıran, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Diğer mutfakları da anlatıyoruz ama Türk mutfağı dediğimiz zaman apayrı bir yer teşkil ediyor bizde. Kendi meslektaşlarım da benim düşüncelerime katılıyordur diye düşünüyorum. Kendi ülkemizde yöresel lezzetlerimizi tattırmak yerine, yurt dışından misafirler geliyor diye dünya mutfağı arıyoruz. Biz dünya mutfağını arayacağımıza, bence onlar bizi arasınlar.”

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