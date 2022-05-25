Bıçakçı esnafından ithal bıçak uyarısı

Eskişehir'de yaşayan bıçakçı Ömer Eral, ithal bıçakların dayanıksızlığı ve sağlıksızlığı konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye'de yerli üretim bıçakların yanında farklı ülkelerden getirilen ithal bıçaklar da rağbet görüyor. Eskişehir'de uzun yıllardan beri bıçakçılık yapan Ömer Eral, ithal bıçakların çabuk deforme olması konusunda vatandaşları uyarıyor. Yurt dışından getirilen ve kalitesiz çelikten üretilen bıçakların, yerli üretimlere göre keskinlik özelliğini daha çabuk kaybettiğini dile getiren Eral, “Çin’de kalitesiz çeliklerden imal edilen bıçakları Türkiye’ye getirip satıyorlar. Bizim kendi ürettiğimiz bıçaklar Türkiye pazarında ucuza satılan bıçaklardan on gömlek daha kalitelidir. İthalatçılar ucuz diye bu tür bıçakları getirip satmaya devam ediyorlar. Maalesef kalitesiz malları getirip burada satarak insanların sağlığıyla oynuyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.