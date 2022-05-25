OEDAŞ "Bizim Enerjimiz Başkadır" dedi

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Elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, çalışmalarını “Bizim Enerjimiz Başkadır” sloganlı ile yayınlanan yeni reklam filmiyle duyurdu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çevreye ve topluma sürdürülebilir değer üretme hedefiyle sürdürdüğü faaliyetlerini yeni sloganı ve reklam filmiyle duyurdu. “Bizim Enerjimiz Başkadır” sloganıyla OEDAŞ’ın enerjisini doğadan, tarihten ve toplumdan aldığının ifade edildiği filmde, şirketin altyapı ve yeni teknoloji yatırımlarıyla geleceği aydınlatma vizyonuna da dikkat çekildi.

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