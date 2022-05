İlkokulda düzenlenen bahar şenliği ile hasret giderildi Okullarda özlenen görüntüler Okullarda özlenen bahar şenlikleri tekrar kutlanmaya başladı

Eskişehir’de Barbaros İlkokulu’nda pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından 6.’sı düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği’nde hem öğrenciler hem de veliler özledikleri günlere dönmenin sevincini yaşadı.

Tepebaşı’na bağlı Uluönder Mahallesi’nde bulunan Barbaros İlkokulu’nda 2425 Mayıs tarihlerinde bahar şenliği düzenlendi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen fakat pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen şenliğin bu sene 6.’sı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Zor geçen pandeminin ardından bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirmeyi özleyen öğrenciler ve aileleri şenliğe yoğun katılım gösterdi. Okul bahçesine kurulan platformda her sınıfın ayrı ayrı gösteriler yaptığı şenlikte, ortaokula geçen 4. sınıf öğrencilerinin de kep atma törenleri yapıldı.



“Çocuklar ve aileleri burada buluşup farklı bir bayram havasında eğleniyor”

Okulda öğretim gören yaklaşık bin öğrencinin dilediğince eğlendiği ve ailelerinin de şahitlik ettiği şenlik hakkında konuşan Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, bayram havasının yaşandığını söyledi. Şenliğin, öğrencilerin okulla olan bağlarını da kuvvetlendirdiğini belirten Demirel, “Geleneksel bahar şenliğimizi her sene düzenli olarak yaptık. Fakat pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermişti. Bahar şenliğimizde okulumuzda bulunan bütün sınıflarımızın kendi hazırlıklarıyla yaptığı etkinlikler var. Ayrıca 4. sınıf sınıflarımızın okuldan mezun olmalarını da kutluyoruz. Tam mezuniyet olmuyor ama en azından okulumuzdan ayrılırlarken hatıra kalıyor. Sınıflarımız kendi hazırladığı eserlerle sergilerini açıyor. Bahçede kurulan oyun parkurlarıyla çocuklar dilediğince eğlenebiliyor. Çocuklar ve aileleri burada buluşup farklı bir bayram havasında eğleniyor. Öğrencilerimizin okulla olan bağlarını kuvvetlendirme adına yararlı bir etkinlik oluyor” dedi.



“Hem öğrenciler hem de veliler geleneksel şenliğimizi özlemiş”

Okulda düzenlenen etkinliklerin arasında en yoğun katılımın bu sene düzenlenen bahar şenliğinde yaşandığını belirten okul müdürü Kenan Demirel, şu ifadelere yer verdi:

“Okulumuzda 6.’sını düzenlediğimiz şenliğimiz, bu güne kadar yaptığımız etkinlikler arasında en yoğun katılıma sahip olanı. İnsanlar bir araya gelip, birlikte bir şeyler yaparak, çocuklarının mutluluğuna şahit olmayı özledi. Onlarca velimiz etkinlik esnasında yanıma gelip teşekkürlerini iletti.”

