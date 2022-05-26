Çocuklarda aşının önemi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Karataş: “Aşıların içerisinde bebek ve çocuklara zarar verecek hiçbir şey yoktur bu nedenle aşı mutlaka yaptırılmalıdır”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Dr. Yasin Karataş, çocuklarda aşının önemine dikkat çekerek önemli bilgiler paylaştı.

İnsanların doğum ile ilk 6 aylık döneminde bağışıklık sisteminin gelişiminin en yüksek olduğu dönem olduğuna dikkat çekerek açıklamasına başlayan Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Dr. Yasin Karataş, vücudun immünglobulin üretmeye başlamasıyla bağışıklığın da temellerinin atıldığını kaydetti. Bu süreç sonrasında vücudun hastalığı tanıma ve onunla başa çıkma yeteneklerini de kazanmaya başladığını ifade eden Karataş, bu nedenle ilk 2 ila 6 ay içerisinde bebeklerde yoğun olarak aşıların çoğunu tamamladıklarını kaydetti. Bununla beraber yine 6 haftalık ile 3,5 ay arasında ilk dozunun bebeklere vurulması gereken Rotavirüs aşısının da zorunlu olmamasına rağmen çok önemli olduğunu ifade eden Karataş şunları dile getirdi:

“Biz ailelerimize bebeklerin vurulması gereken aşılar konusunda bilgilendiriyoruz ve aşı takvimimizi de buna göre planlıyoruz. Rota aşısının 2. dozunun ise ilk dozdan 2 ay sonra vurdurulması gerekiyor. 6 ay olmadan toplam dozunun tamamlanması gerekiyor çünkü bu aşı sonrasında yapılamıyor. Rota çok sık görülen bir durumdur. Menenjit aşısı da çok önemli bir aşıdır. İhmal edilmemelidir. Meningokoksik Menenjit ölümle sonuçlanabilecek bir hastalıktır. Çok hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Bununda aşısı özel olarak belli takvimler çerçevesinde yapılmaktadır. Bir çocuk doğar doğmaz Hepatit B aşısı vurulur. Sonra 1. ayda bunun 2. dozu yapılır. Altıncı ayda üçüncü ve son dozu yapılır. Bazen bir yıl sonra rapel ya da tetikleme dozu yapılabilir. Yine ikinci ayda verem, difteri, boğmaca, çocuk felci ve HIB karma aşıları yapılır. 4. ve 6. Ayda bu aşıların diğer dozları vurdurulur. Bazılarının da bir kaç yıl içerisinde hatırlatma dozu yapılır.”



"Devam aşıları ihmal edilmemeli"

6 ay ile 12 ay döneme geçildiğinde de bazı aşıların yeniden gündeme geldiğini anımsatan Karataş, kızamık, menenjit aşılarının tekrarlarının bu dönemde hepatit aşılarının ise 15. ayda yeniden vurulması gerektiğini belirtti. Yaşın ilerlemesiyle aşı vurulma aralıklarının da uzadığını hatırlatan Karataş, 18 aylık, 24 aylık dönemlerde hatırlatma ve yine ilkokula başlarken de hatırlatma aşılarının vurulduğuna dikkat çekti. Ergenlik dönemi başında ise (tercihen 14 yaş öncesi )HPV denilen genital siğil aşısının 14 yaş öncesinde uygulanması durumunda 6 ay aralıklarla 2 doz, 14 yaş sonrasında uygulanması durumunda ise yine 6 ay aralıklarla 3 doz yapılması gerektiğini belirten Karataş, bu aşının tek dozunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle talebin azaldığını belirtti. Rahim ve penis kanserlerinin engellenmesi açısından bu aşının çok önemli olduğunu ancak toplum tarafından pek bilinmediğini ifade eden Karataş, aşının yaptırılmasının toplum sağlığı açısından da gerekliliğine vurgu yaparak aileleri bu aşıyı çocuklarına vurdurmaya davet etti.



"Çocuklar aşı olmazsa sonuçlar ağır olabilir"

Çocuklara gerekli aşıların vurdurulmaması durumunda nelerin yaşanabileceği konusuna da değinen Karataş, konuya şu şekilde açıklık getirdi:

“Açıkça şunu söyleyebilirim ki, aşı olunmazsa bunun çok ağır sonuçları yaşanır, aşı ihmale gelmez. Önemlidir ve bebeklikten itibaren düzenli şekilde aşı takvimine uyularak yaptırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki aşı hayat standardını çok yükseltir. Aşıların içerisinde bebek ve çocuklara zarar verecek hiçbir şey yoktur bu nedenle aşı mutlaka yaptırılmalıdır.”

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