Savrulduktan sonra farklı araçlara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra savrularak farklı araçlara da çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, EskişehirAnkara karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Güçlü idaresindeki 26 AEF 216 plakalı motosiklet, yolda yaşanan kaza nedeniyle yavaşlayan bir otomobilin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk olarak servis minibüsüne, ardından da başka bir otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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