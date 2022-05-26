Eskişehir'de sıcaklık 30 derece üzerine çıkacak

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının bugün 30 dereceyi görmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün Eskişehir’in merkez ilçeleri olan Odunpazarı ve Tepebaşı’nda hava sıcaklığının 30 dereceyi görmesi bekleniyor. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yarın 29 derece olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve hafif sağanak yağmur yağması tahmin ediliyor. Hafta sonu Eskişehirlileri açık ve az bulutlu bir hava beklerken, yaz sıcakları yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayacak. Cumartesi günü gün içerisinde 31 derece hava sıcaklığı beklenirken, Pazar günü bu sıcaklığın 34 derece kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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