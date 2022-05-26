İnönü’de Kanola umut veriyor

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İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından İnönü’nün Kümbetakpınar mahallesinde 'Kanola Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan İlçe Tarım Müdürü Sami Yasin Uysal, kanola bitkisinin kuraklığa karşı bir alternatif olabilceğinden bahsetti. Kanola bitkisinin bölgede ilk defa ekildiğini dile getiren Uysal, “Özellikle son yıllarda ilçemizde yağlık ayçiçeği üretimi hızla arttı. Alternatif yağlık bitki olan kanolanın sonbaharda ekimi yapılıp haziran ayında hasadı yapılıyor. Bu aydan sonra oluşabilecek kuraklığa karşı kanola bitkisinin diğer pancar yağlık ayçiçeğine karşı alternatif olabilir. Ayrıca ilçede bal üretimini de artıracak” dedi.

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