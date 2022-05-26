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Başkan Küpeli: “Yeşil OSB ve KOBİ-OSB’ler konusunda Türkiye’ye örneğiz”

İHA

Başkan Küpeli: “Yeşil OSB ve KOBİ-OSB’ler konusunda Türkiye’ye örneğiz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 5’inci İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’ne katıldı.
Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin yaptığı “Yeşil OSB’ler ve KOBİ’ler” konulu panel çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Panelde konuşan Başkan Küpeli, “Organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen Yeşil OSB çalışmalarının, OSB genelinde gerçekleştirilmesi, sanayi alanını bir bütün olarak sürdürülebilir hale getirmesi, sanayi işletmelerine de olumlu yansımakta, ortak hizmetlerde çevreselsosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe sahip olmak adına avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca OSB düzeyinde sürdürülebilirlik çalışmalarının başlaması, firma düzeyinde de çalışmaları teşvik etmektedir” dedi.
“KOBİOSB konusunda örnek OSB’yiz”
Başkan Küpeli konuşmasında, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum konusunda aktif bir iklim politikası belirlenmesi durumunda milli gelirin yüzde 7 oranında artacağını, sanayide ciddi bir dönüşüm yaşanarak ileri teknolojilere geçiş olacağı ve istihdamın da artacağını belirterek, “KOBİOSB’ler konusunda gerçekten Türkiye’ye örnek bir çalışmayı yıllardır sürdürüyoruz ve 17 yılda bu konuda elde ettiğimiz deneyimler, aslında ülkemizin birçok bölgesinde uygulanabilir ve özellikle küçük sanayi işletmelerinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bir model olduğunu da gördük. Özellikle büyük bir OSB alanının yanında bu şekilde oluşturulan KOBİOSB alanı, özel bir eko sistem oluşmasına zemin hazırlıyor. Firmalar büyük ve orta ölçekli firmalarla ciddi bir etkileşime girerek, normalden daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişme göstererek, daha yüksek katma değer oluşturmaya başlıyorlar. Bu sistemin gelişmesinde hiç kuşkusuz bölgede yeteri ölçüde büyük ve orta ölçekli firmanın olması sayesinde gerçekleşiyor. KOBİ’lerin yan sanayi olarak iş yapmasıyla hem küçük firmalar hızla gelişme gösteriyorlar hem de büyük firmaların üretim hacmi, kalitesi, ürün çeşitliliği, ortaya çıkan ekonomik büyüklük birlikte hızla artış göstermeye başlıyor” şeklinde konuştu.
“2. KOBİOSB için yoğun taleple karşılaştık”
2021 yılında 2’nci KOBİOSB’yi kurduklarını aktaran Başkan Küpeli, “Ülkemizde ilk örneği Eskişehir OSB tarafından oluşturulan KOBİOSB alanımızı 2005 yılında hizmete açmıştık. 450 bin metrekarelik bu alanda halen 98 firmamız faaliyet gösteriyor. 2021 yılında 2. KOBİOSB’yi hayata geçirmeye karar verdik. İlk başta 450 bin metrekarelik alanda 120 KOBİ’nin yer alacağı bir alan planlamıştık. Ancak ikinci KOBİOSB’nin başvuru duyurusuna çıktığımızda sanayicilerimizden çok yoğun bir ilgi ve alaka gördük. Aynı zamanda çok miktarda arsa talebiyle de karşılaştık. Biz de gelen talepleri en iyi şekilde değerlendirmek için alanımızı 566 bin metrekareye çıkardık. Böylece toplam 2. KOBİOSB alanımızda 142 firmaya yer tahsis etme imkânı elde ettik” diye konuştu.
“3. KOBİOSB’yi planlıyoruz”
Başkan Küpeli, yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan KOBİ’lerin olacağı ve 3. KOBİOSB’yi açmayı planladıklarını söyleyerek, “Eskişehir OSB olarak 2. KOBİOSB’mizin yerine oturmasından sonra, buradan edineceğimiz yeni tecrübelerle muhtemelen 23 yıl içinde sadece havacılık, raylı sistemler, robotik, yazılım, beyaz eşya sanayi, elektronik ve ileri mühendislik alanlarını içeren aynı zamanda yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan KOBİ’lerin olacağı, 3. KOBİOSB alanımızı da hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeşil OSB çalışmaları hakkında bilgiler verdi
Eskişehir OSB olarak Yeşil OSB'de yürütülen çalışmalara değinen Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB’de, 2020 yılında Yeşil Hücre birimi kurulmuş olup çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliğe erişmek için kaynak verimliliği sağlanması, yeşil altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesi, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB olmayı hedeflemektedir. Ayrıca 81 ile hizmet veren akredite çevre laboratuvarımız, Atıksu Tesisi’nin çamur kurutma sistemimiz, suyun geri kazanımı, çalışmalarını sürdürdüğümüz atık çamurlarımızın yakılarak enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarımız Yeşil OSB konusunda attığımız adımlardan bazılarını oluşturmaktadır. Yine Eskişehir OSB’de yönetişim sürdürülebilirliği için enerji verimliliği yönetim sistemi kurularak, belgelendirilmiş, entegre yönetim sistemi kurma çalışmalarımız ise devam etmektedir. Diğer yandan, bakanlık düzeyinde de Yeşil OSB sertifikasyon kriterleri belirleme çalışmaları halen devam etmektedir” diye konuştu.
“Eskişehir OSB Dijital Dönüşüm Merkezimiz Türkiye’ye örnek”
Konuşmasında “Eskişehir OSB Dijital Dönüşüm Merkezi” projesine de değinen Başkan Küpeli, “2021 yılında BursaEskişehirBilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle çalışmalarına başladığımız ve kullanacağı altyapıyla ülkemizde bir ilk olacak ‘Eskişehir OSB Dijital Dönüşüm Merkezi’ projemizin ilk etabını önümüzdeki günlerde deneme amaçlı olarak ilk 1. KOBİOSB bölgemizde hayata geçireceğiz. Ardından bunu tüm OSB alanımıza hızla yayacağız. Bu hizmetten bölgemizdeki sanayi kuruluşları da yararlanabilecekler. Bunun Yeşil OSB ile ilgisine değinecek olursak; bu dijital dönüşüm sistemiyle tüm sanayi kuruluşlarımızın doğalgaz sayaçları uçtan uça, çok uygun fiyatlı bir teknolojiyle, anlık olarak sürekli izlenecek, tüm tüketimler sürekli kontrol edilebilecektir. Bu şekilde minimum maliyetle, her bir sayacı yerinde okumaya gitmeden, insan, araç ve yakıt tasarrufu sağlayarak bu verilerin tek bir merkezde toplanmasını ve izlenmesini sağlayacağız. Yine dijital merkez altyapımızı bölgemizdeki firmalara da açacağız. İsteyen her firma makinelerine takacağı basit birer cihazla, tüm makinelerinin ne kadar üretim yaptığını ne tükettiğini, makinelerin ne zaman arıza yaptığını veya üretimin neden aksadığını bizim bulut altyapımızı kullanarak çok uygun maliyetlerle 7 gün 24 saat dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar istedikleri her yerden sürekli takip edip raporlama yapabilecekler. Böylece her firmanın kendi başına tek tek birer alt yapı kurması yerine, bizim OSB olarak kurduğumuz sistem alt yapısına bağlanarak çok ucuza bu sistemi kullanabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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