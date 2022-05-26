Eko-Okullar videolar ile iklime dikkat çekti

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı EkoOkullar bünyesindeki okullar, hazırladıkları video klipler ile iklim değişikliğine dikkat çekti.

Konu başlıkları; iklim ve enerji tasarrufu, iklim ve su, iklim ve orman, iklim ve biyoçeşitlilik, iklim ve geri dönüşüm olan video yarışması tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 okul dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra EkoOkullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, EkoOkullar’dan öğretmen ve öğrenciler de katıldı. EkoOkullar İl Koordinatörü Erdem konuşmasında, “Bu çalışmaya destek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve okul idarecilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Eskişehir’de yine farklı bir etkinliğe imza atmış olduk. Hepimizin ortak sorunu yaşantımızın büyük bir alanında, zaman zaman direkt etkilerini yaşadığımız iklim krizine dikkat çektik. Okullarımız birbirinden güzel çalışmalar yaptılar. Tepebaşı Belediyesi İklim Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü iş birliğinde bu çalışmayı yapmaktan çok mutluyuz. Başkanımız Ahmet Ataç’a da verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Kaybeden yok, bütün çocuklarımız kazandı”

Yarışmanın kaybedeni olmadığını vurgulayan Başkan Ataç ise, “EkoOkullar artık öyle bir durumdaki dünyanın sorunu olan iklimsel krizleri anlatabilen filmler yapacak bir kabiliyete ulaştı. Ben hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Türkiye’de pek olan bir şey değil, iyi ki yıllardır EkoOkullar iş birliğini sürdürüyoruz. Burada ödüllendirme konusu olsa da ben yarışmanın kaybedeni olduğunu düşünmüyorum. Bütün çocuklarımız başarılı, her biri kazandı. Hepinizi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından EkoOkullar öğrencileri orman şiirini okudu. Daha sonra 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren video klipler izlendi. Ardından dereceye giren okullara ödülleri ve katılım belgeleri takdim edildi. Okulların hazırladığı video klipler, Tepebaşı Belediyesi’nin youtube kanalından izlenebiliyor.

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