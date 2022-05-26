Anadolu Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi GSF ile sanat dünyasına uzanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi GSF ile sanat dünyasına uzanıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi GSF ile sanat dünyasına uzanıyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yaklaşık 40 yıldır çağdaş eğitim anlayışıyla sanatçı yetiştiriyor.
Türkiye’nin sanat eğitimi konusunda önde gelen fakültelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümleriyle üniversitenin en çok tercih edilen fakültelerinden biri oluyor. 40 yıla yakın bir süredir eğitim hayatına devam eden fakültede çağdaş eğitim anlayışıyla sanatçılar yetiştiriliyor. Öğrencilerine özgün bir eğitim ortamı sunan GSF’ye emek veren öğretim üyelerinin başında ise Dekan Prof. Rahmi Atalay, Dekan Yardımcıları Doç. Duygu Kahraman ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Ateşli geliyor.

Fakülte fiziki imkânlarının yanı sıra yurt dışı eğitim olanaklarıyla öğrencilerine yardımcı oluyor
Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; Seramik Bölümü, Grafik Sanatlar Bölümü, Heykel Bölümü, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Resim Bölümü ve Cam Bölümü ile geniş bir donanıma sahip öğrenciler yetiştiriyor.
Geniş bir alana kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi genç ve dinamik eğitim kadrosu ile yenilenmiş ve teknolojik altyapıyla desteklenmiş, donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuvarlarıyla hizmet veriyor. Türkiye genelindeki önde gelen güzel sanatlar fakültelerinden olan Anadolu GSF, öğrenciler için hem yan dal ve çift ana dal hem de öğrenci değişim programları sunuyor. Anadolu Üniversitesi GSF, sanayiüniversite iş birliği çerçevesinde proje tabanlı üretim yapmak isteyen, yetenekli olduğuna inanan her adayı bekliyor.

Mezunlar sektörün önde gelen firmalarında çalışıyor
GSF öğrencileri, ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen sanat ve tasarım yarışmalarında da önemli başarılar elde ediyor. GSF öğrencileri geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası alanda 32 ödülün sahibi olmayı başardı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi GSF mezunları önemli firmalarda tasarımcı, sanatçı olarak çalışıyor, büyük başarılara imza atarak hem GSF’yi hem de Anadolu Üniversitesini gururlandırıyor. Bu çerçevede Anadolu GSF mezunlarından Onur Şentürk, “Ejderha Dövmeli Kız” filminin jeneriğini tasarladı ve yönetti. Yine mezunlarımızdan Murat Kılıç “007 James Bond: No Time to Die” filminde çalışırken Kubilay Kocaoğlu Oscar ödüllü “Yer Çekimi”, “Sherlock Holmes: Gölge Oyunları”, “Galaksinin Koruyucuları”, “Avengers: Age of Ultron”, “Tarzan Efsanesi”, “Titanların Öfkesi”, “Kötü Kedi Şerafettin” gibi filmlerde animatör olarak görev aldı. Bölüm mezunlarından Yıldıray Çınar ve Mahmud Asrar ise mezuniyet sonrası profesyonel çalışmalarını çizgi roman üzerine yoğunlaştırarak dünyaca ünlü “DC Comics” ve “Marvel” gibi çizgi roman şirketlerinde çizer olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Mezuniyet sonrası öğrenciler birçok farklı alanda çalışma imkânı buluyor
GSF mezunları kendi atölyelerini açarak serbest sanatçı, sanat danışmanı, öğretmen, özel ve kamu kuruluşlarında sanat yönetmeni, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik kariyer de yapabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi'nde "Türk Mutfağı Atölyesi" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nde "Türk Mutfağı Atölyesi" ...
Eko-Okullar videolar ile iklime dikkat çekti
YEREL HABERLER Eko-Okullar videolar ile iklime dikkat çekti
Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha
YEREL HABERLER Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha
‘Uluslararası Kıssa Film Günü’ Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Uluslararası Kıssa Film Günü’ Sinema Anadolu’da ...
Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar
Başkan Küpeli: “Yeşil OSB ve KOBİ-OSB’ler konusunda Türkiye’ye örneğiz”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli: “Yeşil OSB ve KOBİ-OSB’ler konusunda ...
Eskişehirli firmalar ‘Yeşil Yakalı Akademisi’ne katıldı
YEREL HABERLER Eskişehirli firmalar ‘Yeşil Yakalı Akademisi’ne ...
İnönü’de Kanola umut veriyor
YEREL HABERLER İnönü’de Kanola umut veriyor
TÜDAM’da "müzik terapi atölyesi" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TÜDAM’da "müzik terapi atölyesi" gerçekleştirildi
Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir’deki Afrikalıları bir araya topladı Danilo Paulo Varieque: “Uluslararası bir öğrenci topluluğu olmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir’deki Afrikalıları ...
Eskişehir'de sıcaklık 30 derece üzerine çıkacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de sıcaklık 30 derece üzerine çıkacak
Misafir diye evine aldığı adam 8 güvercinini çaldı
YEREL HABERLER Misafir diye evine aldığı adam 8 güvercinini çaldı
Savrulduktan sonra farklı araçlara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Savrulduktan sonra farklı araçlara çarpan motosiklet ...
Çocuklarda aşının önemi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Karataş: “Aşıların içerisinde bebek ve çocuklara zarar verecek hiçbir şey yoktur bu nedenle aşı mutlaka yaptırılmalıdır”
YEREL HABERLER Çocuklarda aşının önemi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. ...
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Töre’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Töre’den Başkan ...
Bir hastaya aynı anda 4 kalp ameliyatı yapıldı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Ovalı: “Kalp nakli yapamayacağımıza göre, bunları düzelterek tedavi etme yolunu seçtik”
YEREL HABERLER Bir hastaya aynı anda 4 kalp ameliyatı yapıldı ESOGÜ ...
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
YEREL HABERLER 9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için ...
İlkokulda düzenlenen bahar şenliği ile hasret giderildi Okullarda özlenen görüntüler Okullarda özlenen bahar şenlikleri tekrar kutlanmaya başladı
YEREL HABERLER İlkokulda düzenlenen bahar şenliği ile hasret ...
OEDAŞ "Bizim Enerjimiz Başkadır" dedi
YEREL HABERLER OEDAŞ "Bizim Enerjimiz Başkadır" dedi
Eskişehir’deki Bileciklilerden, Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir’deki Bileciklilerden, Başkan Ataç’a ziyaret
İlkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına “Maskeden Çiçek”
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına ...
Sanayinin liderleri açıklandı Eskişehir 54 ürünün üretiminde lider ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Değerlendirmeye alınan toplam 3 bin 926 üründen 176’sında önemli bir kapasitemiz olduğunu görüyoruz”
YEREL HABERLER Sanayinin liderleri açıklandı Eskişehir 54 ürünün ...
Bıçakçı esnafından ithal bıçak uyarısı
YEREL HABERLER Bıçakçı esnafından ithal bıçak uyarısı
Eskişehir’de yılın ilk çeyreğinde bin 573 daireye yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de yılın ilk çeyreğinde bin 573 daireye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.