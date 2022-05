Anadolu Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi GSF ile sanat dünyasına uzanıyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yaklaşık 40 yıldır çağdaş eğitim anlayışıyla sanatçı yetiştiriyor.

Türkiye’nin sanat eğitimi konusunda önde gelen fakültelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm bölümleriyle üniversitenin en çok tercih edilen fakültelerinden biri oluyor. 40 yıla yakın bir süredir eğitim hayatına devam eden fakültede çağdaş eğitim anlayışıyla sanatçılar yetiştiriliyor. Öğrencilerine özgün bir eğitim ortamı sunan GSF’ye emek veren öğretim üyelerinin başında ise Dekan Prof. Rahmi Atalay, Dekan Yardımcıları Doç. Duygu Kahraman ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Ateşli geliyor.



Fakülte fiziki imkânlarının yanı sıra yurt dışı eğitim olanaklarıyla öğrencilerine yardımcı oluyor

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; Seramik Bölümü, Grafik Sanatlar Bölümü, Heykel Bölümü, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Resim Bölümü ve Cam Bölümü ile geniş bir donanıma sahip öğrenciler yetiştiriyor.

Geniş bir alana kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi genç ve dinamik eğitim kadrosu ile yenilenmiş ve teknolojik altyapıyla desteklenmiş, donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuvarlarıyla hizmet veriyor. Türkiye genelindeki önde gelen güzel sanatlar fakültelerinden olan Anadolu GSF, öğrenciler için hem yan dal ve çift ana dal hem de öğrenci değişim programları sunuyor. Anadolu Üniversitesi GSF, sanayiüniversite iş birliği çerçevesinde proje tabanlı üretim yapmak isteyen, yetenekli olduğuna inanan her adayı bekliyor.



Mezunlar sektörün önde gelen firmalarında çalışıyor

GSF öğrencileri, ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen sanat ve tasarım yarışmalarında da önemli başarılar elde ediyor. GSF öğrencileri geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası alanda 32 ödülün sahibi olmayı başardı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi GSF mezunları önemli firmalarda tasarımcı, sanatçı olarak çalışıyor, büyük başarılara imza atarak hem GSF’yi hem de Anadolu Üniversitesini gururlandırıyor. Bu çerçevede Anadolu GSF mezunlarından Onur Şentürk, “Ejderha Dövmeli Kız” filminin jeneriğini tasarladı ve yönetti. Yine mezunlarımızdan Murat Kılıç “007 James Bond: No Time to Die” filminde çalışırken Kubilay Kocaoğlu Oscar ödüllü “Yer Çekimi”, “Sherlock Holmes: Gölge Oyunları”, “Galaksinin Koruyucuları”, “Avengers: Age of Ultron”, “Tarzan Efsanesi”, “Titanların Öfkesi”, “Kötü Kedi Şerafettin” gibi filmlerde animatör olarak görev aldı. Bölüm mezunlarından Yıldıray Çınar ve Mahmud Asrar ise mezuniyet sonrası profesyonel çalışmalarını çizgi roman üzerine yoğunlaştırarak dünyaca ünlü “DC Comics” ve “Marvel” gibi çizgi roman şirketlerinde çizer olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Mezuniyet sonrası öğrenciler birçok farklı alanda çalışma imkânı buluyor

GSF mezunları kendi atölyelerini açarak serbest sanatçı, sanat danışmanı, öğretmen, özel ve kamu kuruluşlarında sanat yönetmeni, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik kariyer de yapabiliyor.

