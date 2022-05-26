Motosikletiyle minibüs ve otomobile çarpan Ahmet öldü



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bir otomobilin dikiz aynasına çarptıktan sonra savrulup servis minibüsü ile başka bir otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Güçlü (24) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde EskişehirAnkara kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Ahmet Güçlü, işe giderken 26 AEF 216 plakalı motosikletiyle bir otomobilin dikiz aynasına çarptı. Savrulan motosiklet servis minibüsü ile otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Güçlü için öğle vakti Çamlıca Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güçlü'nün yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Güçlü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-05-26 15:27:30



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