Can dostum projesi hayata geçiyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sokak hayvanlarının yaşamlarını daha iyi koşullara kavuşturabilmek adına geliştirilen Can Dostum projesinin ön toplantısına katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yanı sıra Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği, Mancahane Hayvanları Koruma ve Yaşam Haklarını Savunma Derneği, Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştirici Derneği, Eskişehir Besleme Grubu ve Gönüllüleri, Organize Patiler, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, TEMA, LÖSEV Eskişehir Besleme Grubu ve bireysel gönüllülerin katılımı ile hayata geçirilecek projenin hazırlık toplantısında birçok konu ele alındı.

Sokak hayvanları ve gönüllülerin yaşadıkları sıkıntıların ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Sokak hayvanlarının sorunlarına Eskişehir geneli olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü fotoğraf büyük bir fotoğraf. Biz sadece Eskişehir il sınırına bakıyoruz ama yaklaşık 12 kırsal ilçenin de varlığını gözden kaçırmayalım. Zaten bütün sorun buradan kaynaklanıyor. İlçelerden kamyonlara doldurup hayvanları Eskişehir sınırına bırakıp geri dönüyorlar. Hayvanlar da tabi ki karınlarını doyurmak için şehir merkezlerine geliyorlar. Bu hayvanlar küpeleri olmayan, kısırlaştırılmamış, aşıları olmayan hayvanlar. Bunların popülasyona katılmasıyla beraber belediyelerin bütçeleri burada çalışmaz hale geliyor. Ana sorun budur. Eğer bu kırsaldaki göç önlenmezse Eskişehir’deki sorunlarımız çözülmeyecek. Bu, yıllardır mücadele ettiğimiz bir konu. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşünceleriniz bizler için çok kıymetli. Tabi dostlarımız da çok kıymetli. Güzel bir etkinlik yapılacak. Etkinliğe de her zaman olduğu gibi elimizden gelen desteği vereceğiz. Böylelikle sorunların çözülmesinde ortak akıl yürütmüş olacağız” dedi.

Toplantı sonunda Can Dostum projesi alanında ele alınan sorunların çözümü için harekete geçilmesine karar verilirken 5 Haziran 2022 saat 16.00’da Espark AVM yanında düzenlenecek etkinlikler ile ilgili de detaylar belirlendi.

