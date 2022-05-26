İnönü’de 'sürdürülebilir gelişim planı' için çalışmalar sürüyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 'sürdürülebilir gelişim planı' çerçevesinde yapılacak olan faaliyetleri ele alan çalıştay düzenlendi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü öğretim üyeleri ve üniversitenin teknik ekibi, ilçede sürdürülebilir gelişim planı çalışmaları dolayısıyla bir araya geldi. Düzenlenen çalıştay ile birlikte ilçenin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri paralelinde gelişimi amacıyla 'İnönü İlçesi Sürdürülebilir Gelişim Planı'nı hazırlamak için yapılacak faaliyetler ortaya kondu. Bu bağlamda İnönü Afet Eğitim Vadisi ve İnönü Jeoparkı önerisi, Hidrotermal Turizm Merkezi, tarihi kentsel çevrede yapılacak çalışmalar, restorasyon faaliyetleri ve kentsel tasarım ölçeğinde yapılacak projeler, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca çalıştay çerçevesinde arazi çalışmaları yapıldı. Kent merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı ve Parkı'nda, İnönü Belediyesi tarafından hazırlanan tasarım projeleri değerlendirildi. Ayrıca İnönü Belediyesi'nin son yıllarda yaptığı Kapalı Pazaryeri, Spor Merkezi, Hizmet Çarşısı, Sultan Alaaddin Camii, Hamam, Fen İşleri Şantiyesi, Ilıca Sosyal Tesisleri gibi eserler yerinde görüldü.

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