Eskişehir’de babalara ‘BADEP’ sertifikaları verildi

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Eskişehir’de Baba Destek Programı (BADEP) eğitimini bitiren babalara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultulusunda, 13 hafta süren ‘Baba Destek Programı’ (BADEP) eğitim programına katılan babalara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Eskişehir Halil Yasin İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen programa; Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanı Emre Uslu, Baba Destek Programı Eğitimi’ne katılan babalar ile aileleri katıldı.

Tören; Eskişehir Halil Yasin İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterileri ardından, Baba Destek Programı’na katılan babalara, sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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