Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisini aracıyla getiren sanığa 32 yıla kadar hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisini aracıyla getiren sanığa 32 yıla kadar hapis istemi

DHA

Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisini aracıyla getiren sanığa 32 yıla kadar hapis istemi


Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip, çelik kasalarının soyan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getirdiği öne sürülen Moldova uyruklu tutuklu sanık Ilia Sacali (28) hakkında savcı 14 yıl 4 aydan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkemede kendisini savunan Sacali ise taşıdığı kişilerin suç işlediklerinden haberi olmadığını ifade ederek, "Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim" dedi.
İş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darbedilip, çelik kasaları soyuldu. Soruşturma kapsamında yakalanıp, tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 27'şer yıl hapse çarptırıldı. Firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev´in (42) dosyaları ise ayrıldı.
SAVCI, 32 YIL CEZA İSTEDİ
Moldova uyruklu Ilia Sacali, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye´ye giriş yapmak isterken yakalanıp tutuklandı. Ilia Sacali´nin yargılanmasına Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam edildi. Duruşmada mahkeme savcısı verdiği mütalaasında sanık Sacali hakkında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından toplam 14 yıl 4 aydan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca mahkemenin nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından vereceği cezalarda 1 kat artırım istedi.
`NEDEN TUTUKLUYUM ANLAMIŞ DEĞİLİM´
Duruşmaya İstanbul Maltepe Cezaevi´nden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Ilia Sacali, soygunla ilgisi olmadığını ve ceza alan sanıklar Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu. Taşıdığı kişilerin suç işleyeceklerinden haberi olmadığını öne süren Sacali, "Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim. Ben suç işlemedim. Ben sadece ticari taşımacılık yaptım. Uzun süredir tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Bu sebeple tahliyemi istiyorum. Ben taşıdığım kişilerin suç işleyebileceğinden veya suç işlediklerinden haberdar değilim" dedi.
Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savcılık mütalaasına karşı sanığın savunma yapması için ek süre verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Firari 3 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2022-05-27 10:11:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
YEREL HABERLER Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
'Duraktan almama’ tartışması, otobüs şoförlerinin linç girişimiyle sonuçlandı Linç girişimini görüntülemeye çalışan İHA muhabirine de saldırmışlardı Olay mahkemeye taşındı 2 otobüs şoförü hakkında toplam 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi Yolcu Kadir Kocaoğlu: “Ben kaçmaya çalıştım ancak üzerime geldiler” Otobüs şoförü Gökhan S.: “Bana el etmiş ancak ben dikkat etmediğim için görmemişim” Yolcunun avukatı Semih Önpeker: “Şoför sürekli olarak telefonla uğraşıyor, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor”
YEREL HABERLER 'Duraktan almama’ tartışması, otobüs şoförlerinin ...
Eskişehir’de öğretmenlere ‘Sağlıklı Yaşam Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de öğretmenlere ‘Sağlıklı Yaşam Projesi’ ...
Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı
YEREL HABERLER Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı
Eskişehir’de babalara ‘BADEP’ sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de babalara ‘BADEP’ sertifikaları verildi
Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya nehrine düşen 2 tarım işçisi hayatını ...
Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri ...
Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti
İnönü’de 'sürdürülebilir gelişim planı' için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER İnönü’de 'sürdürülebilir gelişim planı' için ...
Can dostum projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Can dostum projesi hayata geçiyor
Motosikletiyle minibüs ve otomobile çarpan Ahmet öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle minibüs ve otomobile çarpan Ahmet öldü
Öğrenciler Sivrihisar’ın tarihini öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Sivrihisar’ın tarihini öğreniyor
Anadolu Üniversitesi'nde "Türk Mutfağı Atölyesi" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nde "Türk Mutfağı Atölyesi" ...
Anadolu Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi GSF ile sanat dünyasına uzanıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nin köklü akademik geçmişi GSF ...
Eko-Okullar videolar ile iklime dikkat çekti
YEREL HABERLER Eko-Okullar videolar ile iklime dikkat çekti
Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha
YEREL HABERLER Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha
‘Uluslararası Kıssa Film Günü’ Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Uluslararası Kıssa Film Günü’ Sinema Anadolu’da ...
Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar
Başkan Küpeli: “Yeşil OSB ve KOBİ-OSB’ler konusunda Türkiye’ye örneğiz”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli: “Yeşil OSB ve KOBİ-OSB’ler konusunda ...
Eskişehirli firmalar ‘Yeşil Yakalı Akademisi’ne katıldı
YEREL HABERLER Eskişehirli firmalar ‘Yeşil Yakalı Akademisi’ne ...
İnönü’de Kanola umut veriyor
YEREL HABERLER İnönü’de Kanola umut veriyor
TÜDAM’da "müzik terapi atölyesi" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TÜDAM’da "müzik terapi atölyesi" gerçekleştirildi
Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir’deki Afrikalıları bir araya topladı Danilo Paulo Varieque: “Uluslararası bir öğrenci topluluğu olmayı amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Mozambikli Başkan Danilo Eskişehir’deki Afrikalıları ...
Eskişehir'de sıcaklık 30 derece üzerine çıkacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de sıcaklık 30 derece üzerine çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.